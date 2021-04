1918-2021, Zia Elia e i suoi 103 anni

“Nata a Castelpetroso alla fine della Prima Guerra Mondiale, ha vissuto la Seconda, l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana nel ’48, la nascita dei Movimenti del Sessantotto e la Terza Rivoluzione Industriale, fino alla globalizzazione esplosa tra XX e XXI Secolo, per arrivare ad oggi. E proprio oggi Pamela, Giovanni, Luciano e Nicola, i 4 figli, gli amati nipoti e i pronipoti sono la sua più grande eredità, ciò per cui è valsa la pena combattere, resistere, affrontare le innumerevoli sfide della vita. Sono i loro sorrisi, la loro vicinanza, l’affetto a darle serenità e forza ogni giorno che passa.

Oggi una grande sfida la stiamo vivendo tutti. La pandemia ci ha portato via tanto, a volte abbiamo dovuto dire addio, ci ha allontanato dai nostri cari fino a data da destinarsi. Una cosa la possiamo imparare da Zia Elia: dopo una grande crisi ci sarà sempre una grande ripresa. E con l’augurio che ciò avvenga al più presto, auspichiamo di poterla festeggiare il prima possibile, tutti insieme e con un abbraccio infinito.

Buon compleanno Zia, Mamma, Nonna, Bisnonna Eliodora Cifelli”.

Lillina

Auguri a Zia Elia per i suoi 103 anni anche dalla redazione del Quotidiano del Molise.