190 allievi agenti di Polizia da Piacenza a Campobasso, i sindacati chiedono garanzie

«Forniteci strumenti e uomini per far fronte all’accoglienza o in caso di eventuale emergenza»

Con una nota congiunta a firma dei segretari dei sindacati della Polzia di Stato (Siulp, Siap, Sap, Silp, Uil, Fsp e Coisp) inviata al Prefetto di Campobasso, al Questore di Campobasso, al Direttore della Scuola di Polizia “Rivera”, ai dirigenti di Polstrada, Polfer e Polpost,

tenuto conto della situazione emergenziale che vede le principali Istituzioni Nazionali diramare opportune direttive ed indicazioni comportamentali per evitare il dilagante diffondersi del epidemia di COVID- 19, al seguito delle quali sono state sospese attività concorsuali, corsuali e di aggiornamento nonché attività che vedano il coinvolgimento di un numero rilevante di persone in spazi ristretti; che questa mattina sono stati resi edotti che, su disposizione Ministeriale, già da quest’oggi, saranno qui dirottati da Piacenza 190 persone provenienti dai Comuni di ogni regione Italiana, attualmente lì ospitate in qualità di frequentatori del 208° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, unitamente ad altro personale accompagnatore; che nella città di Piacenza risultano essere stati accertati alcuni casi positivi al coronavirus; che presso il compendio Polizia di Stato di questa Via Tiberio sono altresì ubicate la Sezione della Polizia Stradale, la Questura e la mensa di servizio collettiva nella quale, accedono anche appartenenti alla Guardia di Finanza e all’Agenzia Territoriale delle Entrate, con la presente, ai sensi dell’art.18 lett.D del vigente decreto Leg.vo 81/08,

CHIEDONO

di attivarsi urgentemente al fine di fornire al personale tutto i necessari dispositivi di protezione individuale (c.d. D.P.I.) consistenti in guanti di lattice monouso, occhiali protettivi e mascherine omologate del tipo FFP3; di impartire chiare e dettagliate disposizioni al personale, anche mediante incontri con il personale dell’ufficio sanitario Provinciale della Polizia di Stato, finalizzate alla profilassi di eventuale ulteriore contagio. di fornire indicazioni su come comportarsi in caso di insorgenza di sintomi influenzali, riconducibili a sospetto di contagio; di fornire chiare indicazioni al personale che effettua servizi di sportello con la cittadinanza nonchè di controllo del territorio includendo volanti, polizia stradale e ferroviaria, sulle modalità e le opportunità di effettuare controlli a persone non immediatamente identificabili e potenzialmente a rischio (vedasi accertamenti di tipo alcool-test, infortuni con feriti, autotrasportatori provenienti dal nord-italia, ecc…) e su come procedere al controllo di soggetti sospetti.