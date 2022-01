18esima giornata: punto utile per il Vastogirardi in casa del Castelfidardo

Castelfidardo calcio 0 – 0 Asd Vastogirardi

18esima giornata, Castelfidardo, stadio ‘Galileo Mancini’

Marcatori: –

Le formazioni

CASTELFIDARDO

Demalija, Morganti (Daniello 37′ ST), Mataloni, Fermani, Baraboglia, Gega, Cusimano, De Cesare (Hoxha 31′ ST), Braconmi, Perkovic (Palladini 40′ ST), Cardinali.

Panchina: Sprecace, Fabiani, Markiewicz, Murati, Testa, Baldoni.

All. Manolo Manoni

ASD VASTOGIRARDI

Di Stasio, Montuori, Minchillo, Guadalupi, Ruggieri, Secondo (Donatelli 11′ ST), Alagia, Irace, Prado (Mazzeo 25′ ST), Guida (Gargiulo 47′ ST), Salatino (Buglia 42′ ST).

Panchina: Castelli, Nespoli, Della Ventura, Dargenio, Rinaldi.

All. Fabio Prosperi

La terna arbitrale: Davide Cerea (Bergamo), Stefano Cossovich (Varese), Tommaso Ercolani (Milano)

Ammoniti: Braconi

Espulsi: –

La cronaca della gara:

Match equilibrato contro un avversario ostico quello di oggi al ‘Galileo Mancini’ di Castelfidardo per il Vastogirardi. Un pareggio fuori casa che permette agli undici di Prosperi di non perdere terreno in classifica e ritrovare schemi e geometrie dopo la lunga pausa forzata dopo le vacanze natalizie causata dal Covid che ha colpito altre societ√†. Il mister e i suoi incassano un punto sempre utile e tornano a prepararsi per il prossimo incontro di domenica 6 febbraio in casa contro la Vastese.