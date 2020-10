18 anni dopo, San Giuliano si ferma per ricordare gli Angeli (VIDEO E GALLERIA FOTOGRAFICA)

Un dolore lungo 18 anni da quel terribile 31 ottobre 2002 quando il terremoto squarciò la terra e l’anima degli abitanti di San Giuliano di Puglia fino a quel momento piccolo e “sconosciuto” paese nelle campagne del basso Molise. “Alle 11.32 San Giuliano si ferma tutti i giorni non solo oggi” ha ricordato il sindaco Giuseppe Ferrante, gli occhi umidi al ricordo dei bambini che non ci sono più. Una intera classe, una intera generazione spazzata via in un istante. Ventisette bambini delle classi ’92 e ’96 che oggi riposano in un angolo del cimitero dedicato a loro dove i fiori, i peluche e i palloncini ricordano l’infanzia mai vissuta. Oggi sarebbero laureati con un futuro davanti. Una manifestazione che cade in un momento particolare con l’emergenza Covid che ha costretto il primo cittadino a limitare l’ingresso al cimitero e ad annullare le altre manifestazioni in movimento. I rintocchi, però, non si possono fermare. Così come non si può fermare il dolore di chi, tutti i giorni, ricorda quel figlio mai visto crescere.

