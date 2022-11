15 nuovi lecci piantati a Termoli: daranno nuovo respiro alla città

Quindici nuovi Lecci piantati tra Piazza Vittorio Veneto, Corso Umberto I e Via Carlo del Croix in occasione della Festa Nazionale dell’Albero. Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha voluto promuovere l’iniziativa, questa volta in collaborazione con il Lions Club Host, Ambiente Basso Molise, Fidapa, Banca Mediolanum, Vivaio Verde Molise e il Consorzio Stabile Terra.

In rappresentanza del Comune erano presenti l’assessore Silvana Ciciola e il Dec per il Verde Pubblico Marco Maio. In piazza anche gli alunni degli istituti comprensivi della città che non sono mancati all’appuntamento collaborando alla messa a terra delle nuove piante che da oggi si trovano nel centro cittadino. Una iniziativa con la quale il Comune di Termoli ha voluto rilanciare e ribadire l’attenzione per le tematiche ambientali all’insegna di una città green che punta all’incremento di aree verdi a disposizione dei cittadini.

“L’amministrazione comunale è sempre sensibile a questi temi – ha detto l’assessore Silvana Ciciola -, oggi in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero non potevamo mancare a questo appuntamento molto importante. Si comincia dai più piccoli e questa è la dimostrazione dell’interesse che si ha rispetto a queste tematiche. Preservare l’ambiente e avere cura della nostra città insegnandolo ai bambini. Ogni albero avrà una targhetta di riconoscimento e sarà premura di questi ragazzi venire a verificare e curare queste piante, in questo modo saranno anche più responsabili verso la salvaguardia del verde”.

Il Comune di Termoli è stato il primo in Molise ad istituire il catasto degli alberi. Sono stati già censiti 6840 alberi ed entro il 2023 saranno in tutto ottomila le piante messe a dimora. Le piante già censite hanno tutte una targhetta con la quale, attraverso la geolocalizzazione che avviene tramite una app (sistema informativo geografico) è possibile individuarle e apportare i dovuti interventi di manutenzione.

“L’amministrazione comunale – ha detto il Dec per il verde Pubblico Marco Maio – ha proposto questa iniziativa mettendo a dimora questi lecci. Rientra in un progetto più ampio del Comune di Termoli, fino alla fine del 2023 verranno messe a dimora ulteriori mille piante nelle varie zone della città attraverso progetti di riqualificazione urbana che si intende realizzare sul territorio”.