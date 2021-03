“139mila euro per le aziende in crisi, ma i fondi non sono ancora attivati”

“Dopo due mesi dalla delibera di Giunta per le somme destinate al sostegno delle imprese in crisi del nostro Comune non sono stati attivati gli atti conseguenti come avviso, bando, modulistica ecc”. E’ questa la denuncia contenuta nella interrogazione urgente depositata al Comune di Petacciato e a firma dei capogruppo di opposizione Matteo Fallica e Giuliana Ferrara. Sotto la lente i 139mila 819 euro messi a disposizione dal Governo Conte e destinati al sostegno per le imprese in crisi a causa dell’emergenza Covid-19 e che ad oggi, stando a quanto affermano i consiglieri della minoranza, non sarebbero di fatto ancora state attivate. “Abbiamo depositato agli atti del nostro Comune, a firma dei capigruppo di opposizione, un “Interrogazione Urgente” al Sindaco, per chiedere conto dei fondi messi a disposizione dal Goveno Conte e destinati al sostegno per le imprese in crisi del nostro comune – afferma il consigliere comunale Matteo Fallica – In effetti, con una variazione al bilancio approvata lo scorso 30 dicembre 2020, sono state incamerate le somme relative al “Fondo di aiuti governativi per le attività economiche, artigianali e commerciali” così come stabilito: per l’annualità 2020: € 59.923,00; per l’annualità 2021: € 39.948,00; per l’annualità 2022: € 39.948,00. Per un fondo totale complessivo di € 139.819. Ma tali somme, a tutt’oggi e dopo oltre due mesi, non sono state ancora attivate attraverso atti conseguenti (avviso, bando, modulistica…). È evidente il forte ritardo, considerando anche le esperienze sull’argomento provenienti dagli altri comuni. Chiediamo, pertanto, che si avvii con celerità l’ìter amministrativo per la destinazione di queste importanti risorse destinate alle attività del territorio, oggi allo stremo a causa di chiusure e limitazioni dovute dalla vigente normativa sanitaria. La pandemia genera dei disagi nella generale gestione, ma la crisi morde senza pietà l’economia del nostro paese”.

“139mila euro per le aziende in crisi, ma i fondi non sono ancora attivati” Indietro 1 di 2 Avanti