“136 identità Molise”: al via la mostra fotografica di Franco Cappellari

Sarà aperta al pubblico da oggi, giovedì 12 agosto, alle ore 19, la mostra fotografica “136 Identità Molise”, realizzata dal fotografo Franco Cappellari e prodotta dalla Fondazione Molise Cultura.

L’accesso allo spazio espositivo, che ricordiamo è assolutamente gratuito e con esibizione del Green Pass, è in via Beato Matteo, nei locali della Scuola Elementare ubicati sotto la Sala Consiliare – nei pressi dell’ufficio postale – e sarà visitabile tutti i giorni, tranne il 15 agosto, dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 21, fino a venerdì 20 agosto.

Precedentemente la mostra è stata aperta al pubblico fino al 16 maggio scorso presso gli spazi espositivi della Gil di Campobasso, riscuotendo un notevole successo che ha poi determinato la decisione di farla diventare itinerante.

L’evento, voluto fortemente dall’Amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia, mira quindi a raccontare i paesi sul territorio e a trasmettere attraverso le immagini, le emozioni e lo stupore trasmessi dall’autore, attraversando e fotografando una terra meravigliosa ma ancora poco conosciuta: il Molise.

L’autore degli scatti è Franco Cappellari, specializzato in reportage di viaggio e fotografia aerea. Tra le sue collaborazioni più importanti figurano Nikon Italia, Touring Magazine, Bell’Italia, National Geographic Traveler, Geo Saison, Nikon Pro, The Times, Latitudes Magazine, oltre a numerosi Enti del Turismo italiani ed esteri.

“Siamo davvero onorati di poter ospitare una mostra fotografica di così alto livello – dichiarano il sindaco Simona Contucci e la consigliera con delega alla Cultura, all’Associazionismo e agli Eventi, Cabiria Calgione – perché ci conduce per mano, con leggerezza e stupore, alla scoperta di panorami bellissimi e a volte poco conosciuti della nostra regione, magistralmente immortalati dalla sensibilità artistica di Franco Cappellari.

Informiamo inoltre che l’autore delle foto sarà ospite il 18 agosto alle ore 21 qui a Montenero di Bisaccia, in Piazza Giovanni XXIII°, in una serata dedicata proprio alla fotografia di Cappellari, moderata da Teresio Di Pietro, a cui parteciperà anche Silvestro Serra, direttore di Touring, la rivista del Touring Club Italiano. In questa occasione sarà inoltre possibile acquistare ad un prezzo speciale e con dedica dell’autore, l’ultimo libro di Franco Cappellari: Molise, tesoro nascosto”.