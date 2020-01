Basso Molise senza acqua, agricoltori in ginocchio. Sfocia la protesta

REDAZIONE TERMOLI

Un sit-in di protesta quello mosso dagli agricoltori del basso Molise che questa mattina, nella piazza di Nuova Cliternia, hanno espresso la loro preoccupazione per lo stato di crisi cronica in cui versano i Consorzi di Bonifica. «A 3 anni dal commissariamento degli stessi nulla è cambiato circa le problematiche che li caratterizzano quali ad esempio, la crisi finanziaria, il mancato adeguamento degli invasi e il rischio permanente di interruzione del servizio idrico. Chiediamo un intervento affinchè il costo della Bonifica non sia solo a carico dei Consorziati ma anche a carico di coloro che dall’ente “Consorzio di Bonifica” ricevono indubbi servizi. E’ poi opportuno che chi non ha pagato e continua a non farlo venga invece intimato a farlo e che soprattutto venga fatto presente a tutti, in maniera chiara e trasparente, che in nessun modo il consorzio erogherà acqua ai trasgressori. Per nessuna coltivazione verrà garantita l’acqua se non si sarà sanato il pregresso».