118 tra rischi e spese. La lettera di un volontario: “Siamo o non siamo dei dipendenti?”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un volontario del servizio del 118. Sotto la lente quello che sta accadendo al servizio di volontariato e i rischi che corrono. “Caro Toma le spiego alcune cose anche se sono sicuro che lei già le sa. Quello dell’autista soccorritore è nato come un servizio di volontariato, purtroppo questo credo che non sia più un discorso fattibile visto che i “volontari”, come voi li volete definire, sono soggetti a tanti rischi (covid, epatite, rischio di incidenti….ecc). L’autista in particolare ha sulle spalle la responsabilità di tutto l’equipaggio più quella del paziente e le assicuro che le assicurazioni se ne lavano le mani, come voi del resto. Per non parlare dei corsi a pagamento da seguire per avere le giuste competenze per poter rianimare un arresto cardiaco o poter estricare la vittima di un incidente dall’interno di un veicolo senza provocare altri danni. A questo punto mi chiedo: ma i familiari dei soccorritore che hanno preso il Covid, per il quale alcuni sono morti, come hanno fatto in quei giorni di malattia e reclusione a mandare avanti la famiglia? E soprattutto chi ci ha rimesso la vita, cosa ha avuto in cambio, il rimborso spese? Quindi caro Toma, a voi le conclusioni. Volontari o dipendenti?”.