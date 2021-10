118, Toma incontra gli operatori: “Troveremo una soluzione”

“Troveremo una soluzione per migliorare la deliberazione dell’Asrem, che va rivista. Sono molto fiducioso. Insieme valuteremo una proposta che consenta ai volontari di lavorare in tutta tranquillità” .Lo ha affermato il presidente Toma, che questa mattina ha ricevuto in Consiglio regionale una delegazione degli operatori del 118.Lunedì prossimo, alle ore 11.30, presso Palazzo Vitale, Toma ha convocato un tavolo di confronto al quale parteciperanno, oltre al presidente, il dg Asrem, il direttore generale per la Salute della Regione Molise e una rappresentanza dei volontari.