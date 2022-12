118 sempre più a rischio, probabile chiusura il 31 dicembre (LA LETTERA)

Sempre più a rischio il servizio di soccorso pubblico in Molise. A seguito di una tesissima riunione dei responsabili delle diverse associazioni, sarebbe venuta fuori l’iniziativa di chiudere definitivamente il servizio il prossimo 31 dicembre. I soldi messi a disposizione dall’Asrem non sono sufficienti a garantire un servizio a livelli accettabili. Troppi rischi e quindi si pensa di chiudere. Restano pochi giorni per evitare quella che sarebbe una “catastrofe”, un’intera regione senza le ambulanze del 118. Nelle prossime ore la decisione dovrebbe essere ufficializzata con un comunicato.

LA LETTERA INVIARA ALLE ISTITUZIONI