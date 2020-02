118 salva la vita a un uomo che si sente male mentre fa jogging

Fare jogging in una giornata assolata anche se un po’ fredda, un momento di svago che d’un tratto si trasforma in ansia, tensione. Perché la persona che stava correndo all’aria aperta nei pressi della rotonda dei Licei di Campobasso si è sentita male all’improvviso. Abbiamo visto, con i nostri occhi e con gli obiettivi delle nostre fotocamere, un medico e due infermieri salvare (letteralmente) la vita a quella persona che si era sentita male. E ne siamo rimasti entusiasti. Perché gli operatori del 118, interventi come questo che vi stiamo raccontando, li fanno spesso. L’uomo. comunque, è ora ricoverato al Cardarelli di Campobasso per gli accertamenti sanitari di rito.