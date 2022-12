118, no delle associazioni al bando della Regione, ma il servizio continuerà

Dopo il vertice di ieri con struttura commissariale ed Asrem, nella sede della giunta regionale, tra gli operatori – che chiedevano un aumento del budget e la presa in carico degli onerosi verbali di Inps e Ispettorato del Lavoro – ha prevalso (in attesa del nuovo avviso pubblico) il senso di responsabilità verso i cittadini dopo lo stop indetto per domani, 14 dicembre

Nel braccio di ferro tra la struttura commissariale alla Sanità, la Regione Molise, l’Asrem e le associazioni che gestiscono il servizio di emergenza 118 sul territorio, ha prevalso il senso di responsabilità di queste ultime verso i cittadini. In soldoni: no al bando di gara proposto dalla Regione, sì alla continuità del servizio in attesa del nuovo avviso pubblico. Questo, dunque, l’orientamento delle associazioni in prossimità della scadenza dell’ultimatum di domani, 14 dicembre, termine in cui le stesse avevano annunciato l’interruzione del servizio.

Non c’è stato, dunque – per dirla in termini di mercato – l’incontro tra la domanda e l’offerta. Da un lato, le associazioni sono tornate a chiedere il rinnovo della convenzione ferma da anni con la presa in carico degli onerosi verbali dell’Ispettorato del Lavoro e Inps (che vanno da 300mila a 500mila euro) e un aumento di budget dagli attuali 11mila e 800 euro a 25mila al mese per ognuna delle 16 postazioni, in attesa di un eventuale bando di gara, da attingere dalla diminuzione da 90 a 35 dottori in convenzione e da “spalmare” su autisti, soccorritori e infermieri; dall’altro la proposta della Regione di un’assunzione per ogni postazione con 31,40 euro di rimborso per ogni volontario. Il rinnovo della convenzione, inoltre, è importante per il ritiro delle macchine nuove in leasing e il rinnovo del parco mezzi. Da domani, dunque, i cittadini potrebbero, per certi versi, tirare un sospiro di sollievo ma la situazione è destinata ad avere ulteriori sviluppi.