118 Molise revocata la protesta delle associazioni: nessuno stop dal 31 dicembre

E’ stata revocata poco prima delle 13 di oggi, giovedì 29 dicembre, dalle associazioni che gestiscono il servizio di emergenza 118 in Molise la protesta che prevedeva lo stop delle loro prestazioni dalla mezzanotte di dopodomani 31 dicembre.I volontari hanno deciso di attendere un altro mese, fino al 31 gennaio. Entro quella data chiedono modifiche sostanziali al bando per affidare le convenzioni, bando varato nei giorni scorsi e che aveva fatto scattare la loro protesta perché ritenuto “inadeguato”. “Lo abbiamo fatto per senso di responsabilità e per far risparmiare ai molisani 500mila euro”, hanno spiegato all’Ansa le associazioni annunciato la revoca della protesta. Il riferimento è ai soldi che probabilmente sarebbero stati spesi per tenere attivo il servizio nei prossimi giorni. L’Asrem infatti aveva da poche ore pubblicato una manifestazione di interesse per cercare di sostituire i volontari che avrebbero aderito alla protesta. Per ora restano in vigore le vecchie regole e i vecchi accordi e il presidente commissario Donato Toma si è impegnato ad aprire un tavolo tecnico per arrivare ad un accordo. Si va verso possibili modifiche al bando che aveva fatto scattare la protesta, bando varato lo scorso 15 dicembre.