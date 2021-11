15 nuove piante nel parco di Termoli: viva la ‘Festa dell’Albero’

Le piante arboree sono state piantate al parco comunale Girolamo Lapenna a Termoli alla presenza degli assessori All’ambiente Rita Colaci e alle Politiche della Scuola Silvana Ciciola

La Festa dell’albero come momento di incontro per i più piccoli al parco comunale Girolamo Lapenna. Quest’anno l’amministrazione comunale ha invitato a partecipare le classi prime e seconde delle scuole di primo grado degli Istituti Comprensivi della città.

Quindici nuove piante arboree sono state piantate dagli operai del Comune alla presenza degli assessori All’ambiente Rita Colaci e alle Politiche della Scuola Silvana Ciciola. Un momento importante tra canti e piantumazioni per far capire ai più piccoli l’importanza della salvaguardia per l’ambiente e la necessità di tutelare le aree verdi della città adriatica.

Una mattinata trascorsa all’aria aperta e nella quale i più piccoli sono stati i veri protagonisti partecipando attivamente ai lavori che permetteranno a nuova piante di prendere vita. Un appuntamento che l’amministrazione comunale di Termoli ha voluto consolidare negli anni e che consentirà di rinvigorire le aree verdi del parco comunale.