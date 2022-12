110 chili di materiale esplosivo rinvenuto in palazzina fatto brillare nella cava di Tappino

I cittadini possono rientrare nelle proprie abitazioni

Gli artificieri sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l’intera area, ma il materiale esplosivo, presumibilmente dinamite, è stato prelevato e, tramite un furgone dei Carabinieri, trasportato presso la cava di Tappino dove è stato fatto brillare. Ingente il quantitativo rinvenuto: circa 110 chili di materiale esplosivo è stato prelevato e fatto brillare.

E’ l’epilogo di una situazione che ha tenuto con il fiato sospeso un’area di Campobasso per l’intera giornata odierna, venerdì 16 dicembre. Nella tarda mattinata, infatti, un uomo, mentre liberava un appartamento in via Conte Verde, ora di proprietà del Demanio, ha rinvenuto del materiale pericoloso, potenzialmente esplosivo. La palazzina dov’è ubicato l’appartamento e altri tre edifici adiacenti sono stati fatti sgomberare. Ai commercianti è stato chiesto di chiudere i negozi della zona e tutta la strada è stata interdetta a pedoni e auto, nel raggio di 200 metri.

Secondo quanto si apprende i lavori di messa in sicurezza dell’area termineranno intorno alle 20 di questa sera e i cittadini potranno rientrare nelle proprie abitazioni e la strada sarà riaperta al traffico.