Il Molise torna a sorridere grazie al 10eLotto: nel concorso del 30 ottobre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Civitanova del Sannio, in provincia di Isernia, è riuscito a centrare una vincita del valore di 50 mila euro grazie a un 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,7 milioni di euro, per un totale di 3,5 miliardi.