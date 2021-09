100 volte auguri a Maria Michela Simonelli, la più longeva di Toro

All’anagrafe si chiama Maria Michela Simonelli, ma per tutti a Toro è “Zia Pina”. O nonna Pina come direbbero i nipoti Debora e Davide che ieri, 24 settembre, non l’hanno abbandonata neppure per un minuto durante una festa a lei dedicata in occasione di un traguardo “secolare”. Già perché ieri “Zia Pina” ha compiuto 100 anni, diventando la più longeva del paese che le ha dato i natali: Toro. Le hanno fatto sentire tutto l’affetto possibile i due figli Rosetta e Angelo, il genero Fernando e i tanti amici di famiglia. E, come accade in occasioni come queste, non è mancata neppure la presenza del sindaco di Toro, Roberto Quercio e del vicesindaco Francesco Cutrone che hanno donato, a nome del Comune, una targa ricordo. A Maria Michela Simonelli e a tutta la sua famiglia giungano le congratulazioni del Quotidiano del Molise e dei suoi lettori.