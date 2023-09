100 primavere di Pasqua Ditri a Longano, auguri

Correva l’anno 1923 e nel giorno 13 del mese di settembre in Longano (allora provincia di Campobasso) nasceva Pasqua Ditri.

Oggi, 13 settembre anno 2023 la famiglia e l’intera comunità Longanese festeggiano esattamente 100 anni della saggia donna. Una vita dedicata alla famiglia e a sacrifici per il benessere e la sopravvivenza del quotidiano. Questa stessa grande famiglia (a breve Pasqua diverrà trisavola) oggi riconosce con orgoglio l’operato della matriarca dalla tenace fierezza e dalla fede salda. Figlia di contadini, persone umili che fondavano la loro vita su valori autentici di rispetto, solidarietà ed accoglienza reciproca. Questi gli insegnamenti della centenaria “ Zia Pasqua” (come tutti sono consoni chiamarLa in paese), che ha sempre inculcato, insieme al marito Giovanni, ai figli Domenico, Antonio,Elisa ed ai suoi nipoti e pronipoti. La comunità deve molto alle centenarie che ancora insegnano la storia e le tradizioni che loro stesse hanno contribuito a “tramandare” nei secoli. “Dalla tua cara ed amata famiglia tantissimi auguri per questo traguardo eccezionale”, all’unisono con l’intera cittadinanza per questo giorno unico.