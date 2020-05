“100 palchi per Emergency”, il video di poesia e musica della campobassana Anna Corallo

“100 palchi aperti per Emergency” 28, 29 e 30 aprile: tre giorni di musica online, a sostegno della campagna promossa dalla ONG di raccolta fondi per fronteggiare l’emergenza COVID19

Pubblichiamo il video di poesia e musica, realizzato per il Gruppo Emergency di Firenze da Anna Corallo, originaria di Campobasso e residente in Toscana; con Rosanna Fanzo, pianista e musicoterapeuta, al piano; e Micol Russo, voce recitante.

IL VIDEO IN ALTO