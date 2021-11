100 euro per Baglioni: bufera sui social, alla gogna anche l’Auditorium

Si sono esauriti in meno di mezz’ora i biglietti per il concerto di Claudio Baglioni, ma nonostante questo è scattata la polemica. A molte persone 100 euro per un biglietto sono sembrati davvero troppo.

A difendere il prezzo, invece, che si ricorda essere stato stabilito dall’entourage di Baglioni e non dal cantante, sono stati i fan, secondo cui “dove c’è gusto non c’è perdenza”.

La questione, però, ha tirato in ballo anche l’Auditorium, che con i suoi soli 700 posti, ha giocato un fattore importante sul prezzo. Questo perché, a detta di molti, essendo incompleto, resta una struttura sprecata e i fondi, all’epoca, potevano essere investiti diversamente, in una sala più grande che, in casi come questi, avrebbe potuto garantire sia un numero maggiore di posti sia un costo più contenuto.