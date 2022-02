100 anni per nonna Novella, festa grande alla Casa di riposo Pistilli

Festa grande alla Casa di riposo Pistilli di Campobasso per i 100 anni di nonna Novella. Nata il 14 febbraio del 1922, l’arzilla nonnina ha spento le candeline nella struttura di via delle Frasche. A far visita a Novella anche il sindaco di Campobasso Roberta Gravina che questa mattina gli ha consegnato una targa con gli auguri dell’amministrazione comunale di Campobasso.

Alla neo centenaria gli auguri di tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise.

IL VIDEO IN ALTO