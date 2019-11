100 anni di Fellini, il Molise conquista la ribalta nazionale con l’evento Eden

Il 2020 sarà l’anno dei cento anni dalla nascita di Federico Fellini. Sono in programma eventi in tutta Italia, ma il primo in assoluto si terrà in Molise. Il Gruppo Eden della famiglia Damiano, dedito ad attività turistico-ricettive e di ristorazione d’eccellenza dal 1976, ha deciso infatti di dedicare al grande regista il suo evento di fine anno che per l’occasione è stato chiamato “La Dolce Vita al Coriolis” e si terrà nella sala ricevimenti “Coriolis by Eden” di Ripalimosani. Allestimenti e sei esclusive portate d’eccellenza tematiche, tutto interamente ispirato ai suoi ‘chef d’oeuvre’ cinematografici. “Operazione culturale, artistica e gastronomica imponente ed originale, con la quale ci candidiamo ad essere la prima venue a livello nazionale a celebrare il regista riminense attraverso la cucina e gli impiattamenti”, ha spiegato Manuele Martelli, responsabile marketing del Gruppo. «Uno studio certosino soprattutto nella ricerca delle materie prime da utilizzare. La forma gioca un ruolo essenziale nella geometria complessiva delle pietanze servite in tavola, per cui plasmare vere e proprie sculture gastronomiche ispirate al tema è stata la nostra sfida artistico-culturale. Una formula innovativa di progettare arte per continuare a turismo e proiettare ancora una volta il nostro Molise nei circuiti mediatici nazionali», ha sottolineato il presidente del Gruppo Eden, Marcello Damiano. Ecco le sei portate del menu dedicato a Fellini:

Il Perlage di benvenuto e l’omaggio ad Anita Ekberg (‘Salada’ di Punta d’Anca Igp su carpet di pancake saporito e frosting di cetriolo Himalaya allo champagne);

Marcello e Sylvia in Fontana di Trevi (Danza di totanetti e calamaretti in bagno di bisi baone e cascata di caviale Alaska);

Sul set de ‘Lo Sceicco Bianco’ (risotto alla Federico Fellini con crostacei fiume blu, polpa di storione, punte di asparagi bianchi e gocce di barrique Brunello);

Vitium da ‘Fellini Satyricon’ (medaglioni di Trimalcione al ragù antico di cervo e selvaggina in vitium di podolico e tartufo Molise Black);

Roma 1972 (maialino da latte de’ Colli Romani laccato al miele di Santoreggia e cupoletta essenze di agrume con tributo di quaglia);

La Dolce Vita del maitre pastissier e il Ciak si beve della mezzanotte.

L’evento è stato reso pubblico da poche ora e ha già ottenuto eco anche al di fuori del Molise, soprattutto in Emilia Romagna, terra che dato i natali al genio Fellini. Il link dell’evento sulla pagina facebook del Coriolis by Eden