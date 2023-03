10 atleti della scuola di kung fu del maestro De Palma volano al campionato italiano Criterium 2023 kick light a Jesolo

VENERDI’ 24 MARZO a JESOLO la Scuola di Kung Fu del M° DE PALMA Carmine, con le sedi a Termoli, Vasto e Petacciato parteciperà come REGIONE MOLISE al

“CAMPIONATO ITALIANO CRITERIUM 2023 KICKBOXING” della FEDERKOMBAT (FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING, MUAY THAI, SAVATE ) nella specialità

KICK LIGHT, dopo le qualificazioni degli atleti nelle fasi Regionali e Interregionali, risultano quindi in gara i Migliori primi 8 atleti classificati per ogni categoria e per ogni Regione.

Gli atleti in partenza per Jesolo sono 10 (BERCHICCI Giuseppe, DI BIASE Michele, PALMER Marco, ZUCARO Angelo, CARUSO Manuel, PAVONE Federico, MIRCO Valeria, PEZZOTTA Flavio, TRANCHETTI Diego, TANCREDI Simone) tutti motivati e determinati a giocarsi la chance di arrivare sul gradino più alto e di sperare di indossare l’azzurro e far parte così della Squadra Italiana di Kick Light.

A chiusura gara solo i primi 4 di ogni categoria passano il turno e si qualificano per il Campionato Italiano Assoluto che si terrà di nuovo a Jesolo nel mese di Maggio, e dove quindi ci saranno in gara solo i migliori 4 d’Italia, che si scontreranno in vari incontri e da cui poi uscirà il Campione Italiano 2023.

Il Maestro De Palma Carmine, non può che essere speranzoso e sicuro per i risultati che avranno i suoi Atleti, i quali si sono allenati al meglio e sono determinati come ormai da anni a vincere una Gara di KICK BOXING “KICK LIGHT” impegnandosi per dare il massimo e per aggiudicarsi il risultato e la vittoria al Campionato Italiano CRITERIUM, o almeno la qualificazione per il prossimo turno, obbiettivo da raggiungere.

La Squadra Agonista partirà per Jesolo Giovedi mattina in modo da effettuare le dovute e prevedibili fasi di accertamenti e controllo certificati, dopo di che la competizione inizierà per la Kick Light già da Venerdì mattina alle ore 9:00.

Tutti e 10 gli Atleti sono motivati, determinati e contenti di rappresentare la Regione Molise e l’Associazione e di poter partecipare alla competizione, cercando di vincere la stessa, per affermare la loro bravura e dedizione.

Gli atleti arriveranno al Campionato con tanta grinta e voglia di fare bene, daranno il massimo di loro stessi e cercheranno di entrare con la vittoria nella seconda qualificazione.

Dovranno commettere meno errori possibili e cercare di trovare ogni punto utile per superare l’avversario, devono essere lucidi e precisi, in modo da non regalare nulla a nessuno e tanto meno farsi prendere di sorpresa e impreparati, sarà una gara diversa dal solito per tanti motivi anche di preparazione, ma ci saranno buone possibilità per affermarsi e cercare di vincere, attingendo anche dalla loro esperienza negli anni.

“Dimostreremo ancora una volta che possiamo giocarcela con tutti e dimostreremo il nostro valore”, sono queste le parole del Maestro DE PALMA, che aggiunge “saremo sempre più che determinati e con voglia di vincere”.