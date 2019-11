1 a 1 tra Tre Pini e Venafro, con distanze invariate al vertice dell’eccellenza molisano/campana di calcio

Bene anche Sesto Campano sul Termoli (3/2) e Baranello su Campobasso 1919 (2/0)

Parità nel match/clou dell’eccellenza molisano/campana di calcio. Hanno pattato (1-1) a Piedimonte Matese il Tre Pini che guida la classifica con 32 punti ed il Venafro, secondo a quota 29, per cui il campionato resta apertissimo con l’undici molisano allenato da Bernardi che resta in corsa per il vertice del torneo e quindi per la vittoria finale della stagione. “E’ stata una bella partita -affermava a fine match a Piedimonte Matese il presidente del Venafro, Nicandro Patriciello- che avremmo potuto anche vincere se non ci fosse stato quel rigore concesso non proprio con pieno merito ai matesini, i quali hanno potuto così raggiungerci dopo che noi eravamo andati meritatamente in vantaggio col nostro centravanti Facecchia. Sono comunque soddisfatto della prova dei miei che hanno sfoggiato una bella prestazione, meritando ampiamente la divisione della posta in palio su un campo difficile come quello del Tre Pini, che non a caso guida al momento la classifica. Il Venafro comunque c’è e mi auguro che si prosegua su questa strada”. E vediamo l’alta classifica dell’eccellenza molisano/campana di calcio dopo le prime 12 giornate : in testa, come detto, il Tre Pini con 32 punti, segue secondo il Venafro a quota 29, quindi terzo il Comprensorio Vairano con 27 punti ed una gara in meno, quarto è il Sesto Campano a quota 22, quinto il Roccasicura con 21 punti all’attivo. Il prossimo turno, 13.ma d’andata, questi gl’impegni delle prime : Comprensorio Vairano/Tre Pini (altro match di cartello), Venafro/Boiano, Acli Cb & Campodipietra/Sesto Campano e Aurora Alto Casertano/Roccasicura.

Tonino Atella