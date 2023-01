“𝐀𝐝 𝐀𝐮𝐬𝐜𝐡𝐰𝐢𝐭𝐳 𝐜’𝐞𝐫𝐚 𝐮𝐧’𝐨𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫a 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐥𝐞”

Sabato 28 gennaio doppio appuntamento al Teatro Savoia con lo spettacolo teatrale e musicale

Per mantenere viva la Memoria della Shoah nelle nuove generazioni, lโ€™Amministrazione comunale di Campobasso, in collaborazione con lโ€™Associazione Amici della Musica Walter De Angelis di Campobasso, sabato mattina 28 gennaio, alle ore 11.30, ha inteso invitare allo spettacolo teatrale e musicale โ€œ๐€๐ ๐€๐ฎ๐ฌ๐œ๐ก๐ฐ๐ข๐ญ๐ณ ๐œโ€™๐ž๐ซ๐š ๐ฎ๐งโ€™๐จ๐ซ๐œ๐ก๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐š ๐Ÿ๐ž๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฅ๐žโ€ tutti gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della cittร .

โ€œInviteremo gli alunni presenti a fornirci un feedback sulle sensazioni, sulle emozioni e sui sentimenti che questa rappresentazione siamo certi susciteranno in loro– – ha dichiarato lโ€™assessore alla Cultura, Paola Felice – La musica che a tratti sottolinea gli stati dโ€™animo delle protagoniste e a tratti rappresenta le โ€œrichiesteโ€ musicali fatte loro da parte degli ufficiali tedeschi, sarร in grado di spiegare ai ragazzi anche quello che le parole spesso non riescono a dire. Ringrazio personalmente la Direttrice Artistica dellโ€™Associazione Amici della Musica Walter De Angelis di Campobasso, Antonella de Angelis, per lโ€™impegno e la dedizione a questa iniziativa.โ€

Lo spettacolo โ€œ๐€๐ ๐€๐ฎ๐ฌ๐œ๐ก๐ฐ๐ข๐ญ๐ณ ๐œโ€™๐ž๐ซ๐š ๐ฎ๐งโ€™๐จ๐ซ๐œ๐ก๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐š ๐Ÿ๐ž๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฅ๐žโ€ , tratto da una storia vera, con lโ€™Orchestra Femminile del Mediterraneo, diretta dal Mastro Antonella De Angelis e le attrici Tiziana Di Tonno, nel ruolo di Fania Fenรจlon e Susanna Costaglione, nel ruolo di Alma Rosรฉ, รจ giร presente nella programmazione della Stagione concertistica degli Amici Della Musica, e sarร riproposto al pubblico cittadino nel pomeriggio di sabato 28 gennaio, alle ore 18:30, presso il Teatro Savoia. I biglietti si possono acquistare con pagamento in contanti o carta di credito il martedรฌ, mercoledรฌ o giovedรฌ dalle ore 16.30 alle 19.00 presso la sede dell’Associazione in Via.le Elena n.54 Campobasso o il giorno stesso al Teatro Savoia. Per info: http://www.amicidellamusicacb.it/

La piรจce narra dellโ€™esperienza della pianista, compositrice e cantante ebrea francese Fania Fรฉnelon, deportata ad Auschwitz nel gennaio del โ€™44, che entrรฒ a far parte dellโ€™unica orchestra femminile mai esistita in tutti i campi di concentramento della Germania e dei territori occupati. Erano in 47 le signore dellโ€™orchestra, come Fania racconterร nel suo diario โ€œAd Auschwitz cโ€™era unโ€™orchestraโ€, scritto molto piรน tardi, dopo la sua liberazione. Provenienti da ogni parte, ficcate in uno spazio ristretto, una vecchia baracca vicino alle ferrovia nel punto in cui arrivavano i convogli di deportati, le orchestrali erano costrette a prove estenuanti per potere suonare dignitosamente, perchรฉ solo cosรฌ sarebbero state risparmiate alla selezione per la camera a gas.