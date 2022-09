￼Sanità, Cerroni: «Prosegue la faida nel centrodestra mentre i molisani non possono curarsi»

“Ancora caos nel centrodestra molisano. Salvini, Meloni e Berlusconi parlano tre lingue diverse su scelta del premier, politiche di bilancio, rapporti con la Russia. In Molise sono al tutti contro tutti.” Lo dichiara la Segretaria nazionale dei Giovani Democratici, Caterina Cerroni, candidata alla Camera – capolista del Partito Democratico in Molise.

“L’ultimo caso è scoppiato sulla sanità” prosegue Cerroni. “Dopo il blocco delle prestazioni oncologiche del Gemelli, Lega e Fratelli d’Italia hanno attaccato il loro presidente della Regione Toma e la sua gestione commissariale. Uno spettacolo indecoroso, su una materia delicatissima: le cure salvavita. Si tratta di una dinamica che va avanti da anni, in un centrodestra che predica unità, ma candida persone da fuori regione a rappresentare gli interessi dei molisani, avendo pure idee completamente diverse su quali siano questi interessi. Il nostro territorio ha diritto a una assistenza sanitaria capillare e di qualità. Anche per questa ragione, i molisani meritano parlamentari seri e credibili, che hanno realmente a cuore le loro esigenze”.