￼Notte fucsia, sabato 9 luglio a Montenero Samuel in concerto gratuito

Villaggio del divertimento per bambini, street food, proposte della gastronomia tipica e cocktail a tema, per una serata ricca di emozioni e divertimento

Manca solo una settimana al primo grande evento dell’Estate Montenerese. È in programma infatti sabato 9 luglio 2022 la Notte Fucsia, la colorata iniziativa organizzata dal Comune di Montenero di Bisaccia in Piazza della Libertà, che regalerà una serata ricca di emozioni a ospiti e residenti di ogni fascia d’età.

Alle 22,30 è infatti atteso uno dei momenti clou di questa estate: il concerto gratuito di Samuel, che con il suo “Elettronica Tour” scalderà la piazza centrale del paese, già pronta e desiderosa di accogliere i numerosi fan del frontman dei Subsonica.

Tante le iniziative in programma: a partire dalle 19.00, il cuore pulsante del centro cittadino sarà animato da attrazioni per bambini, i quali potranno giocare in un vero e proprio villaggio del divertimento con gli immancabili gonfiabili, accompagnati da animazione, spettacoli di magia comica, mini-teatro di burattini, baby dance, sculture di palloncini, carretto per la degustazione gratuita di zucchero filato e lo show del Mago Peppe.

I locali del centro proporranno inoltre cocktail a tema e piatti della tradizione, ma sarà presente anche lo street food con la gastronomia tipica del territorio, con la musica a fare da sfondo all’intera manifestazione.