￼Confetti rossi per la dottoressa bis Angela Venditti

Ce l’hai fatta! Di nuovo dottoressa da 110e lode!!!

Hai raggiunto il tuo obiettivo e ti sei fatto valere non solo come studentessa ma anche come donna, perché hai portato avanti questa scelta con responsabilità e audacia.

La tua dedizione, la tua perseveranza e la tua tenacia ti hanno portato ad ottenere questo successo, hai avuto coraggio e ci hai messo tutto il tuo cuore, sapendo affrontare questo percorso fino in fondo.

Congratulazioni e auguri affinché questa meta sia solo l’inizio di una vita piena di fortuna e soddisfazioni, . Ti auguriamo una brillante e meritata carriera e tutto il meglio per il futuro!

Tantissimi auguri Angela da mamma e papà, Michela, Francesca e Antonio, Marco e i tuoi nonni