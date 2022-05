￼Alla scoperta della propria genitorialità, via ad un ciclo di incontri a Campobasso

“Genitori, SI CRESCE!”: l’iniziativa dell’équipe del Consultorio “La famiglia” di Campobasso

Nell’attuale comunità neuroscientifica, sono numerosi gli studi che attestano che la relazionalità è centrale nella costruzione di una mente, sin dall’utero materno. In tal senso, affinchè nel feto/neonato/bambino si verifichi un’esperienza significativa, ovvero che produca un apprendimento efficace per il suo sviluppo, su cui si formerà la struttura affettiva e di personalità dell’individuo, è necessario un certo clima emozionale, dato dalle precoci interazioni con un altro individuo e dalla qualità della relazione che vi intercorre.

E’ ormai noto che l’individualità del bambino incomincia il suo sviluppo fisico e psichico in funzione della qualità delle relazioni precoci genitori-figlio e che il modo in cui ciascun adulto esperisce la propria genitorialità diventa fondamentale per la crescita maturativa di chi sarà l’adulto di domani.

Da questa premessa, l’équipe del Consultorio “La famiglia” di Campobasso, ha dato avvio ad un ciclo di incontri alla scoperta della propria genitorialità: un percorso di comprensione sulle dinamiche relazionali tra genitori e figli e su come queste si evolvono nel tempo e nel ciclo della vita familiare.

L’associazione “ODV Amici del Consultorio”, da cui il Consultorio “La Famiglia” è gestito, non è nuova nel proporre percorsi legati alla genitorialità: ricordiamo il corso “Genitori Efficaci”, basato sul mo­dello for­ma­tivo ideato da Tho­mas Gor­don, al­lievo di Carl Ro­gers, e dif­fuso in tutto il mondo dai suoi nu­me­rosi collaboratori. Corso te­nuto esclu­si­va­mente da per­sone for­mate dallo IACP e au­to­riz­zate dal Gor­don Trai­ning In­ter­na­tio­nal; nel caso del Consultorio La famiglia, il corso è stato tenuto per anni dal dott. Vito Marra, che ricordiamo con stima, affetto e gratitudine, a 4 anni dalla sua scomparsa.

La nuova proposta, che rientra nel Progetto SPAG – spazio ascolto giovani- a valere sui Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale […], si basa su un percorso formativo-esperienziale: il modello sotteso segue una logica induttiva, piuttosto che deduttiva, per cui l’accento non è più sul contenuto da erogare o sul programma da svolgere ma sulla persona che vive l’esperienza: il genitore. Dare accoglienza ai genitori, alla loro esperienza educativa, alle loro narrazioni, così da promuovere in essi una riflessione sui propri vissuti attraverso il confronto e lo scambio reciproci. Obiettivo principe è la promozione della (responsabilità) riflessività e della consapevolezza, con uno sguardo particolare ai bisogni genitoriali come quelli filiali.

Sostenere e promuovere buone capacità genitoriali e di interazione, all’interno del nucleo familiare, vuol dire prendersi cura dei figli che saranno, a loro volta adulti, buoni genitori, in grado di crescere adeguatamente i loro bambini. In un’ottica di prevenzione primaria, il cui intervento assume fondamentale importanza relativamente alla salvaguardia e alla promozione di buone pratiche, si cerca di favorire l’integrazione e il benessere individuale/familiare e sociale. L’individuo apprende e impara a relazionarsi con l’Altro da sé all’interno di una rete di legami che è prima di tutto familiare.

L’intervento sulla genitorialità diventa così un atto sociale destinato ad avere funzionali ricadute che vanno ben oltre il singolo e la sua famiglia.