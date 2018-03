Zuccherificio. Perna condannato per riciclaggio a 4 anni di reclusione

Remo Perna, l’imprenditore isernino noto per aver acquistato la proprietà dello Zuccherificio del Molise nel 2009, in uno dei diversi filoni giudiziari collegati all’inchiesta sul passaggio delle quote societarie, è stato condannato per riciclaggio a quattro anni di reclusione, dal tribunale di Isernia, presieduto dal giudice Vera Iaselli e dal pubblico ministero Marco Gaeta.

L’avvocato Stefano Cappellu, nella sua arringa, aveva sostenuto che il denaro usato da Perna per acquistare lo Zuccherificio non era frutto di reato, quindi l’imprenditore andava assolto. La difesa di Perna ha preannunciato ricorso in appello.



