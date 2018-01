Zuccherificio, Iorio condannato. Messere: “Resta candidabile”

“Dopo l’assoluzione in primo grado perché ‘il fatto non sussiste’ è del tutto incomprensibile la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso. Si tratta dell’ennesimo errore giudiziario”.

Non usa mezzi termini l’avvocato Arturo Messere per commentare la condanna di Michele Iorio (è stato condannato anche Gianfranco Vitagliano) a sei mesi per abuso d’ufficio. La vicenda è quella riguardante la cessione delle quote dello Zuccherificio di Termoli. In primo grado entrambi erano stati assolti. Ieri il verdetto è stato ribaltato. “Farò ricorso in Cassazione ha aggiunto l’avvocato Arturo Messere e così come accaduto in altre occasioni troverò giustizia in quella sede. Ad ogni modo quanto accaduto in Corte d’Appello – ha continuato Messere – non incide minimamente sulla candidabilità sia al Parlamento che a presidente della Regione Molise. La Legge Severino è chiara e non ha bisogno di strane o fantasiose interpretazioni. Per quel che riguarda la candidatura al Parlamento basta leggere con attenzione l’articolo 1 della legge in questione; per la candidatura alla Regione invece il riferimento è all’articolo 7″. L’avvocato Messere è anche intervenuto sulla eventuale sospensione dell’ex governatore dal consiglio regionale: “Bisognerà aspettare il provvedimento del Consiglio dei Ministri. Quando interverrà allora scatterà la sospensione”.

E se il provvedimento da Roma dovesse arrivare in tempi relativamente brevi, al posto di Michele Iorio tornerebbe in consiglio (come già accaduto all'inizio dell'attuale legislatura) Eugenio Nico Romagnuolo (quest'ultimo, tra l'altro, è stato uno dei primi ad annunciare la sua candidatura alle prossime regionali). La sentenza dinanzi ai giudici d'Appello è arrivata nel pomeriggio di ieri. In aula, per il Codacons, anche l'avvocato Fabio Del Vecchio il quale ha prodotto in udienza i verbali del Tribunale di Isernia che avevano sospeso la prescrizione. Una vicenda che, come ha preannunciato Messere, si concluderà definitivamente dinanzi ai giudici della Suprema Corte. Questo invece il breve commento di Michele Iorio a poche ore dalla sentenza: "Ho sempre operato nel pieno rispetto delle leggi e nell'interesse del Molise. È questo il motivo per cui trovo incomprensibile la sentenza emessa soprattutto dopo l'assoluzione con formula piena in primo grado. Sono convinto della mia piena innocenza e, avendo la coscienza pulita, continuerò con il mio impegno politico che non mi è assolutamente impedito da questa sentenza che arriva, con una puntualità svizzera, a due giorni dall'ufficializzazione delle candidature per le elezioni politiche". C.O.

