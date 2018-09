Zuccherificio, Iorio assolto con formula piena: rientrerà in Consiglio

REDAZIONE

Michele Iorio rientrerà in consiglio regionale. Questa sera l’ultimo atto della vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex presidente della Regione Molise, Michele Iorio e l’ex assessore alla programmazione, Gianfranco Vitagliano in merito alla vicenda dello Zuccherificio. Poco fa la sentenza della Corte di Cassazione: Michele Iorio e Gianfranco Vitagliano sono stati assolti con formula piena perché il fatto non sussiste. Il procuratore aveva chiesto l’assoluzione per prescrizione di reato, mentre l’avvocato difensore di Iorio, Arturo Messere, aveva chiesto l’assoluzione con formula piena e in subordine per prescrizione. Alla fine, alle 21,45 di questa sera (martedì 25 settembre) è arrivata l’assoluzione con formula piena e dunque l’ex presidente della Regione Molise tornerà a Palazzo D’Aimmo.