Zuccherificio, attesa per il bando. Veneziale: “Obiettivo è tornare a dare possibilità lavorative”

TERMOLI. L’obiettivo è quello di dare un respiro di sollievo ai tanti lavoratori dell’ex Zuccherificio del Molise che tra giugno e dicembre finiranno il periodo di mobilità. E’ quanto si prefigge il bando sul quale sta lavorando l’assessorato regionale alle Attività produttive e che dovrebbe essere pronto tra una decina di giorni. L’incontro che era stato convocato per venerdì è saltato, però continua il lavoro dei tecnici degli uffici regionali per cercare di dare un futuro a chi ha perso tutto con il fallimento e la successiva chiusura dello stabilimento saccarifero bassomolisano. La mobilità per i lavoratori, infatti, terminerà tra giugno e dicembre. Dopo quelle date il futuro di decine di padri di famiglia sarà appeso davvero a un filo. Di qui l’impegno della Regione Molise che tramite l’assessore Carlo Veneziale già da tempo sta lavorando a un bando per consentire agli ex dipendenti dello Zuccherificio di poter essere assunti dai Comuni molisani.

