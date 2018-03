Zuccherificio, ancora un incontro a vuoto per gli ex dipendenti

Ancora un incontro andato a vuoto per gli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise. Gli ex dipendenti erano stati convocati per definire al meglio gli impegni attraverso cui finanziare i 3,5 milioni di euro ed emettere un bando per consentire a chi è in mobilità e si trova disoccupato a potersi riconvertire in lavoratore socialmente utile nel Comune di appartenenza invece dopo il primo incontro andato a vuoto lunedì scorso, anche nella giornata di ieri la convocazione si è risolta con un nulla di fatto con i lavoratori che restano ancora appesi al limbo dell’incertezza. Una situazione di grande disagio per chi in questi anni ha assistito a diversi annunci e a convocazioni su convocazioni senza, però, riuscire ad arrivare alla definizione del nuovo bando e con la mobilità che è in scadenza. Su tutto la spada di Damocle di una legislatura che sta volgendo velocemente al termine e anzi sarebbe già terminata se non si fosse fatto slittare il voto delle regionali al 22 aprile. Di qui la richiesta, l’ennesima avanzata alla politica, affinché si compiano i passi nel modo più veloce possibile.

