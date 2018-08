Zone a traffico limitato, in arrivo nuove misure su via De Attellis e via Verdone

CAMPOBASSO. Limitare l’accesso delle auto nelle zone di maggior passeggio pedonale. È questo l’obiettivo della Ztl a Campobasso, attiva già da alcuni mesi in via De Attellis e via Verdone. All’ingresso delle due strade sono stati posizionati i cartelli di divieto con indicato gli orari: alle auto è vietato il passaggio dalle 20 alle 24 nei giorni feriali e tutto il giorno nei festivi. “La decisione di inserire delle zone a traffico limitato anche a Campobasso – ha commentato l’assessore comunale alla Mobilità, Francesco De Berardo – è stata presa insieme ai provvedimenti legati all’antiterrorismo. Da lì – ha detto ancora – il divieto è stato ben rispettato ma, in realtà, non tutti hanno fatto caso ai segnali posizionati in quelle vie”. Attualmente ci sono solo i cartelli ad avvisare i cittadini dell’inserimento di via De Attellis e via Verdone nelle zone a traffico limitato ma “presto – ha detto ancora De Bernardo – inseriremo anche le telecamere di controllo, il cosiddetto varco elettronico”. Le telecamere che si vedono oggi fanno parte delle 140 installate a Campobasso all’interno del piano sicurezza. Le due strade si aggiungono a corso Vittorio Emanuele e a Piazza Prefettura già chiuse al traffico ormai da tempo. In passato c’erano altre vie che dovevano far parte della Ztl. “Nel 2016 quando ero presidente della commissione Mobilità – le parole dell’attuale assessore al ramo – erano 5 le zone ma con il piano anti terrorismo attivato anche a Campobasso, quelle strade sono già state messe in sicurezza ed il passaggio delle auto è stato già limitato in altri modi, come ad esempio l’inserimento delle fioriere – ha detto ancora De Bernardo. Le restrizioni al passaggio in auto, ovviamente, non valgono per le ambulanze, per le forze dell’ordine, per gli invalidi e per chi ha particolari autorizzazioni” – ha concluso l’assessore alla Mobilità. Ora si aspetta solo l’installazione dei varchi elettronici.

