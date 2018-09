Zona industriale ad alto rischio: cittadini e imprenditori infuriati

CAMPOBASSO

Strada molto trafficata quella che porta ai due centri commerciali del capoluogo di regione. Numerose le segnalazioni arrivate in redazione con una richiesta ben precisa: la messa in sicurezza della zona. La strada – ex statale 87 – conduce ad attività di respiro regionale ed internazionale. I cittadini denunciano un’illuminazione inadeguata, marciapiedi inesistenti e su alcuni tratti non idonei alla sicurezza, e la mancanza di segnaletica orizzontale e verticale. Tra la rotonda di San Giovannello e la rotonda del Pianeta, gli automobilisti spesso fanno inversione per accedere alle attività presenti sul tratto di strada, mettendo a rischio la sicurezza delle persone.

Ad interessarsi del problema è stata l’associazione di quartiere “San Giovannello”. Il presidente Maurizio Luzzi ha inviato una lettera al Comune di Campobasso e sollecitato l’intervento dell’amministrazione. «Il tratto di strada in questione – spiega Luzzi – percorrendolo dal centro cittadino verso la zona industriale, necessita della realizzazione del marciapiede sul lato sinistro e dell’adeguamento della pubblica illuminazione al fine di garantire maggiore sicurezza. Potrebbe essere utile la realizzazione di uno spartitraffico, soprattutto per via delle numerose infrazioni da parte degli automobilisti che si recano al distributore di carburante di nuova costruzione e alla catena di fast food».

Con la presenza dei centri commerciali e di attività di notevole richiamo, il traffico sulla strada è aumentato in modo sconsiderato con incolonnamenti di autovetture negli orari di punta, mettendo a repentaglio la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti come dimostrano i frequenti incidenti che si verificano puntualmente.

«L’amministrazione comunale – denunciano residenti e imprenditori della zona – dovrà prendere in seria considerazione la problematica esposta e dare delle risposte immediate e tangibili con interventi utili alla collettività e alle attività presenti nella zona industriale di Campobasso, che, comunque, apportano un notevole incremento economico e di lavoro per il territorio».

Sempre i residenti e gli imprenditori fanno presente un’altra problematica legata alla zona industriale: quella della denominazione della strada. «Sembra inverosimile – dicono – che la strada che tutti ben conosciamo che porta ai due centri commerciali più importanti della città, via S. Giovanni in Golfo o/e via Colle delle Api, non abbia mai assunto una denominazione ben precisa da quando, negli anni ’70, è passata alle competenze del Comune di Campobasso in quanto facente parte del centro abitato della città. Un notevole disagio che affrontano gli ignari autisti di mezzi pesanti provenienti da fuori regione e stranieri che si accingono a trasportare merci in questa zona dove il navigatore va in tilt e, come già successo in molti casi, esso conduce in strade di campagne mulattiere nelle vaste contrade di S. Giovanni in Golfo o Colle delle Api con tutte le conseguenze e danni le per le attività commerciali e le aziende di rilevanza nazionale ed internazionale presenti in questo circondario. L’amministrazione comunale, già informata del problema, non ha ritenuto finora di intervenire per dare una pur minima indicazione alla suddetta via, – denunciano residenti e imprenditori – mentre gli stessi rappresentati comunali hanno più volte discusso, con accesi dibattiti e diatribe interne politiche, per il cambiamento della denominazione di altre piazze e strade in città per intitolazione a personaggi noti importanti».