XV assemblea generale Euroregione Adriatico-Ionica. Quasi 90mln per pesca, turismo e collegamenti Molise-Croazia

TERMOLI. Un investimento da 90mln di euro per creare opportunità in termini di valorizzazione del territorio molisano, partendo dall’economia blu del mare nei settori legati alla pesca, al turismo, ai collegamenti e alla sostenibilità dei rapporti con i paesi transfrontalieri. Il tutto all’interno di una politica di coesione che rappresenta l’unica politica europea redistributiva, che aiuta la crescita di tutti i paesi membri dell’Unione Europea ma soprattutto è programmata e gestita direttamente dalle regioni coinvolte e con lo sguardo rivolto al miglioramento, alla ripresa e al consolidamento dell’economia dei vari paesi. E’ stato riconfermato il ruolo da protagonista della Regione Molise nelle politiche di coesione e cooperazione transfrontaliera quest’oggi in occasione della XV assemblea generale elettiva dell’Euroregione Adriatico-Ionica, associazione di cooperazione transnazionale fondata nel 2006 che raccoglie tutte le regioni che si affacciano sul mare Adriatico e sullo Ionio. Obiettivo dell’Eai è quello di promuovere lo sviluppo coordinato dei territori coinvolti per sostenere politiche di coesione e integrazione europea ed è composta da 34 regioni, tra cui, appunto, anche il Molise.

