Weekend sciistico a Capracotta, Candido Paglione: “Siamo pronti ad accogliere i turisti”

CAPRACOTTA. Per chi ancora non ha avuto la possibilità di trascorrere un weekend sulla neve non resta che recarsi a Capracotta per vivere un’intera domenica sugli sci mista a tanto divertimento per grandi e piccini. Infatti, tutte le piste di Prato Gentile sono state aperte e rese praticabili per tutto il weekend.

“É tutto pronto per un bel weekend sciistico all’insegna del sano divertimento, del buon cibo e dell’aria salubre – ha detto il sindaco Candido Paglione – la nevicata dei giorni scorsi, infatti, ci ha consentito di preparare al meglio le piste di fondo, che, dunque, saranno aperte e fruibili per tutti quanti volessero passare un fine settimana a Capracotta.

Tutti e tre gli anelli – il turistico, quello di monte e quello di valle – sono aperti e perfettamente praticabili per cui siamo pronti ad accogliere i turisti e gli sportivi che decideranno di scegliere la nostra montagna”. E conclude: “Dunque, non ci resta che sperare nel bel tempo. Il resto, siamo certi, lo faranno lo splendido scenario dell’Alto Molise e le strutture ricettive”.

Foto Ansa

