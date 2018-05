Vuoi lavorare in Molise? La italyMONDO! cerca nuove professionalità per la sua sede italiana

Your browser does not support the video tag.

Sono tanti, troppi i giovani molisani costretti ad abbandonare questa regione a causa dell’impossibilità di trovare un lavoro. Si tratta di un nuovo tipo di emigrazione, maggiormente diffusa al Centro e al Sud dell’Italia, che vede protagonisti i cosiddetti ‘cervelli in fuga’ che al posto di una valigia di cartone hanno uno zaino carico di speranze. Come, trovare un lavoro stabile che non sia sinonimo di sfruttamento ma che faccia rima con meritocrazia e che gli consenta di raggiungere una certa sicurezza economica. Un sogno qui in Molise sul quale, forse, nessuno mai ha avuto il coraggio di scommettere partendo proprio dalle sue risorse che sono tante e che aspettano solo di essere scoperte e valorizzate. E ancora una volta, a testimoniare che il Molise esiste ci ha pensato uno che in questa regione neanche ci è nato. Il quale, ricostruendo le sue lontane radici molisane, di questa piccola realtà, grande quanto uno dei quartieri americani in cui è nato, ha finito per innamorarsene realizzando la sua ‘America’ in Molise.

Il suo nome è Peter Farina, che a 19 anni da Fultonville (New York) arriva a Guardiaregia deciso a riscoprire le sue origini italiane e, quindi, molisane. Una ricerca che lo appassiona e della quale decide di farne più che un mestiere, una vera e propria missione: aiutare i discendenti dei nostri connazionali emigrati all’estero a ricostruire il proprio albero genealogico e scoprire le bellezze della terra dei loro antenati. Un sogno il suo che si trasforma in una grande società, la italyMONDO! LLC, che oggi vanta ben due sedi— a Campobasso e a New York — con un totale di 13 dipendenti, tra interni ed esterni. E udite udite: presso la sede italiana, sono tutti rigorosamente molisani!Alla ricerca delle discendenze, Peter Farina unisce presto l’obiettivo di sviluppo di un turismo di ‘incoming’per persone che — più che clienti — sono ospiti. E la sua è una realtà in continua crescita, dal momento che sono sempre più coloro i quali si mostrano interessati a conoscere la storia dei propri avi, oltre al Molise e le sue meraviglie.

“Io non voglio togliere nulla al Molise ma dargli ciò che si merita, come questa regione ha fatto con me, realizzando il sogno di giovani molisani che hanno il desiderio di restare qui per aiutarla a crescere”.Questo il motto di Mr. Farina che, intenzionato ad allargare la sua ‘italyMONDO! family’, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire all’interno della sua sede italiana a Campobasso.

E, infatti, sono stati in tanti a partecipare, il 12 maggio scorso, al ‘Job Day’ da lui stesso ideato. Il primo vero ‘recruiting’ in stile americano dove, dopo un’attenta valutazione di curriculum vitae e lettere di presentazione, solo i migliori candidati sono stati selezionati per prendere parte a questa originale esperienza. Tra i tanti aspiranti vi erano anche Lisa e Arianna. Due giovanissime donne, proprie di storie di vita profondamente diverse, accomunate da uno stesso sogno: trovare lavoro in questa regione e contribuire alla sua valorizzazione.

Lisa, 30 anni, italo-americana di origini molisane, terminata la specializzazione come ortopedico a Manhattan, l’estate scorsa decide di partire alla volta del Molise intenzionata a riscoprire le sue radici italiane. Da sempre innamorata di questa regione fin da bambina, quando vi faceva ritorno durante le vacanze estive, ora risiede stabilmente a Pietracatella, paese di origine dei suoi genitori. “Il Molise è un luogo da scoprire sotto diversi punti di vista, a partire dalle sue tradizioni fino ad arrivare alla sua forte vocazione turistica. Il Molise mi piace perché si presta bene alla ‘slow life’, cioè è possibile realizzare uno stile di vita dove c’è più tempo per vivere i rapporti e godere del tempo che passa senza fretta. Contrariamente all’America dove la vita è scandita dalle lancette di un orologio senza fermarsi mai”.

Invece, Arianna è una dei tanti giovani molisani ‘vittime’ della carestia di opportunità che ha seminato questa regione. Colpevole di non averla incoraggiata a restare per poi, però, farvi ritorno guardando il Molise con occhi nuovi. Dopo aver conseguito la laurea in comunicazione con il buon proposito di trovare un lavoro stabile nella sua città natia, stanca di abbracciare le nuvole, nel 2012, decide di partire per il Canada. Tra Toronto e Montreal acquisisce l’abilitazione di massoterapista, migliorando notevolmente il suo inglese. “Andare fuori è stata la scelta migliore che potessi fare. È stata sicuramente un’esperienza che ha contribuito a farmi crescere molto, ma a stare lontani da casa, dalla propria terra, si soffre ed è sicuramente questo che mi ha spinto a tornare. Ci voglio ancora credere in questo Molise che, dopo quello che ho visto stando lontana da qui, ora sicuramente vedo con occhi diversi. Sono tornata non solo con l’obiettivo di restare, ma con la volontà e il dovere, essendo molisana, di dare il mio contributo a far crescere questa regione e portarla a credere in se stessa e nelle sue risorse. Adesso, sento di essere pronta per questo e voglio scommettere sulla possibilità di riuscire a realizzarmi restando qui”.

Lisa e Arianna sono ora in trepida attesa di scoprire se rientreranno o meno a far parte della ‘italyMONDO! family’ che entrambe considerano una straordinaria opportunità di lavorare in Molise e, soprattutto, in un contesto aziendale dinamico e affascinante che rappresenterebbe per loro sicuramente un’occasione di crescita professionale. Esattamente come lo è stato e continua ad esserlo per Nicoletta, che è diventata parte integrante del team dopo la selezione fatta dalla italyMONDO! nel 2016. Ed oggi è lei stessa, a soli 28 anni, a tenere i colloqui agli aspiranti candidati. “Grazie alla italyMONDO! ho avuto la possibilità di restare in Molise, collaborando allo sviluppo e alla valorizzazione del mio territorio in maniera concreta. La italyMONDO! è la dimostrazione lampante che trovare lavoro in questa regione è possibile”.Nicoletta gestisce il “Front Office” della sede italiana e quindi si preoccupa anche di organizzare al meglio l’arrivo degli ospiti in regione. Dalla presa dei contatti, alla cura dei rapporti con i fornitori, fino alla stesura e conseguente attuazione del programma giornaliero dei turisti con tutte le relative attività che li terranno impegnati nel corso della loro permanenza in Molise.

Il secondo ed ultimo ‘Job Day’ si terrà sabato 26 maggio e tutti i molisani sono chiamati a candidarsi. I requisiti sono davvero minimi, basta avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e residenza, domicilio o radici nella regione Molise. E allora, perché non provare a proporre la propria candidatura, inviando un curriculum vitae (con foto) e una lettera di presentazione a jobs@italymondo.com? Chissà che non si possa rientrare tra i ‘Top 100’ che saranno selezionati per prendere parte al primo vero ‘recruiting’ in stile americano. In particolare, i prescelti saranno chiamati a sostenere tre colloqui (in inglese e in italiano): il primo, di gruppo, con alcuni membri del team aziendale, un secondo con il Management e un terzo con i titolari della società.

Magari non lo sai, ma la italyMONDO! sta cercando proprio te!

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp