Volley femminile, l’Usd Pescolanciano accede alla fase nazionale del Campionato Under 14

CAMPIONATO UNDER 14. Trionfo e dominio delle ragazze della squadra di pallavolo di Pescolanciano. In vetta al girone provinciale dopo aver affrontato un’accesa semifinale contro la Nuova pallavolo Campobasso, battuta con un secco 3 a 0, le ragazze dell’Usd Pescolanciano si sono aggiudicate anche la finale contro il Termoli, con un punteggio di 3 a 1. Le eroine del volley volano perciò alla fase Nazionale del Campionato Under 14 femminile che si svolgerà in Sardegna a metà maggio.

La società è affiliata FIPAV da 45 anni e con impegno, dedizione, continuità e sopratutto passione, le sorelle Caldararo Rosaria e Cinzia proseguono nell’insegnamento e pratica della pallavolo, sport che un grande Don Mimi Fazioli portò nel piccolo paese di montagna. Soddisfazione è stata espressa dalle Caldararo e da tutto lo staff tecnico per le giovani promesse della disciplina, che con i loro successi stanno portando in alto il nome della regione: “In tanti anni – commentano le allenatrici – siamo sempre la squadra da battere. Questo ci rende orgogliose e fiere delle atlete che avviciniamo con determinazione all’amore per uno sport meraviglioso. Oggi festeggiamo questo trionfo, sicure che il futuro ci riserverà tanti altri successi. Grazie alle nostre preziose allieve Irene Antonelli, Erminia Sessa, Serena e Sofia Del Gesso, Maddalena Carnevale e Kristel Tesone”. LDN

