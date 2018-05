Volley, Cus Molise doppia amichevole con l’Asd Pallavolo Riccia

Doppio entusiasmante confronto amichevole per gli atleti e le atlete del settore giovanile del Cus e del Cus Molise Volley che in due giornate si sono confrontate con l’Asd Pallavolo Riccia. Sono stati due giorni di festa e di sano sport tra due realtà che stanno puntando e investendo molto sul settore giovanile. Entrambe le partite sono terminate con il successo del Cus Molise guidate in panchina dal duo Palombo-Vitulli ma al di là del risultato la pallavolo Riccia ha fatto vedere ottime cose dando filo da torcere alle avversarie. Nelle due amichevoli, Cus Molise e Pallavolo Riccia, hanno puntato molto sull’aggregazione e sul confronto, utile alla crescita generale del movimento pallavolistico regionale. Entrambe le squadre hanno cercato di mettere in pratica il lavoro e gli schemi provati durante gli allenamenti dimostrando di avere ampi margini di miglioramento. “Sono state le prime partite per i nostri ragazzi e le nostre ragazze – spiegano Palombo e Vitulli – da quando abbiamo iniziato l’attività. Ringraziamo l’Asd Pallavolo Riccia che ci ha consentito di fare questa doppia amichevole in modo da poter verificare i nostri progressi. Al di là dei risultati sul campo sono state due giornate vissute in maniera positiva con le due squadre che hanno avuto possibilità di stringere ulteriormente i rapporti anche fuori dal campo”.

