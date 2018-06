‘Voliamo e pariamo i nostri sogni’, stage per portieri I Sanniti e Numero 1

Ha riscosso un grande successo, non solo numerico lo stage per portieri ‘Voliamo e pariamo i nostri sogni’ organizzato dalla scuola calcio I Sanniti in collaborazione con la scuola Numero 1 di Castellammare di Stabia. Ospiti del Vitantonio di Ripalimosani per tre giorni si sono confrontati, tra campo e sedute video, circa trenta ragazzi dai 5 ai 19 anni, provenienti dal Molise e da regioni limitrofe che hanno lavorato sodo e affinato la tecnica sotto lo sguardo attento dei tecnici dei Sanniti, di mister Alessandro Pacifico (tecnico della scuola per portieri Numero 1) e mister Marco Nicodemo (attuale preparatore dei portieri della scuola calcio San Pietro e Paolo).

Al termine dello stage sono stati assegnati diplomi di partecipazione a tutti e selezionati sei ragazzi (Luigi Santaniello, Paolo Recchia, Alessandro D’Ercole, Domenico Capuano, Angelo Di Bucci e Alessandro Colitti) che avranno la possibilità di cimentarsi in un Milan Camp che si terrà dal 9 al 13 luglio e dal 16 al 20 luglio a San Mango Piemonte in provincia di Salerno. Il tutto è stato possibile grazie al grande lavoro svolto dalla società dei Sanniti e dallo staff tecnico composto da Corradino, Nugnes, Trotta, Montori e Tammaro che, insieme ai colleghi Nicodemo e Pacifico hanno curato tutto nei minimi dettagli consentendo ai ragazzi di lavorare duro sul campo ma allo stesso tempo di socializzare lontano dal rettangolo verde. Queste le impressioni del preparatore dei portieri dei Sanniti, Massimiliano Nugnes al termine della tre giorni: “Sono state giornate intense di lavoro e di confronto – assicura – grazie alla proficua collaborazione con la scuola per portieri Numero 1 che dura ormai da un anno e alla professionalità di Alessandro Pacifico, abbiamo messo su un evento interessante, forse il primo di questo tipo fatto in Molise. Già questo per noi è motivo di grande orgoglio.

I ragazzi hanno appreso nozioni nuove così come noi istruttori perché in queste occasioni abbiamo modo di confrontarci e di crescere. Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno lavorato e collaborato alla riuscita di questo stage: lo staff dei Sanniti con Antonello Corradino, Francesco Trotta, Montori e Tammaro, un grazie a mister Pacifico e a alla società San Pietro e Paolo con Marco Nicodemo che ha portato quattro ragazzi a svolgere questo stage. Anche questa è una soddisfazione e rappresenta un primo passo verso quella che potrà essere una collaborazione con la società adriatica. I ragazzi hanno dimostrato prima di tutto grande educazione e professionalità, si sono confrontati tra di loro arricchendo così il loro bagaglio non solo calcistico. Essere riusciti a portare una trentina di aspiranti portieri a Ripalimosani, è stato per noi un risultato molto importante del quale siamo più che soddisfatti e che ci sprona ad andare avanti cercando di dare sempre il massimo”.

A proposito di portieri, lo stage ha confermato che c’è materiale, tra piccoli e grandi, sul quale investire e lavorare.

“Sicuramente. Lo stage ha visto protagonisti ragazzi dai 5 ai 19. Hanno lavorato divisi in tre gruppi, per livello e per età con sedute svolte in vari percorsi”.

Partendo da questo appuntamento, quali sono i prossimi appuntamenti per la scuola calcio Sanniti?

“Siamo giunti alla fine della stagione. Avremo un camp che faremo con l’Aic dal 25 al 29 giugno a Ripalimosani. Poi ripartiremo a settembre con tutta la nostra attività e qualche altro stage, anche di una sola giornata, sempre per i portieri. E’ chiaro che nei prossimi mesi fermeremo l’attività pratica ma lavoreremo per farci trovare pronti alla nuova avventura”.

Dando uno sguardo alla stagione che volge al termine, il bilancio è positivo?

“E’ molto positivo. Abbiamo preso parte per la prima volta al campionato Giovanissimi Regionale, con gli Esordienti 2005 e 2006 abbiamo vinto tutti e due i campionati provinciali. Anche quest’anno sono arrivati dei risultati agonisti importanti ma proveremo a fare sempre meglio”.

