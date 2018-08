Vivi la tua Città, Angeli e Demoni. Festa in salsa molisana

di Noemi Galuppo

Campobasso si prepara ad un grande evento. Comune in piena attività per organizzare “Vivi la tua Città”. Questa V edizione sarà interamente in salsa molisana. La star sarà il territorio con i suoi personaggi storici, le sue risorse umane e produttive. Al centro della manifestazione i Misteri del Di Zinno, in vista delle grandi celebrazioni del prossimo dicembre. Da qui la denominazione “Vivi la Tua Città, Angeli e Demoni”. L’amministrazione comunale continua ad investire sulla volontà di ottenere il riconoscimento Unesco per gli Ingegni del Di Zinno.

Dietro l’organizzazione della festa – in programma per i prossimi 7, 8 e 9 settembre – c’è l’assessore comunale alle Attività Produttive, Salvatore Colagiovanni, che svela i primi particolari. Commercio e band locali al centro di tutte le iniziative. Tra i nomi che già circolano ci sono quelli di Oreste Sbarra e del gruppo dei Noflaizon, che si esibiranno nella splendida cornice di Piazzetta Palombo, mentre a San Leonardo ci saranno addirittura le selezioni per “Sanremo Giovani”.

“Durante questa estate – commenta l’assessore Colagiovanni – molti stranieri sono arrivati in città e anche per questo interesse dimostrato intendiamo ancor di più puntare sulla valorizzazione delle nostre tradizioni. Prevista una manifestazione su Delicata Civerra a San Leonardo e un tour guidato nei luoghi storici legati a Paolo Saverio Di Zinno. Anche l’Associazione dei Crociati e Trinitari sarà coinvolta, così come la Polifonica Monforte”. Le associazioni radicate nel nostro tessuto sociale saranno coinvolte con spettacoli ed eventi e non mancheranno attrazioni per i bambini. La partecipazione dei commercianti, soprattutto del centro storico, è particolarmente calorosa. L’intento è quello di tenere i negozi aperti e la città viva. “Quest’anno – dice Colagiovanni – abbiamo l’obiettivo di non lasciare nessuna strada del centro spopolata per cui abbiamo chiesto la collaborazione di tutti gli esercenti”.