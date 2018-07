Visite gratuite a vista e udito sul lungomare di Termoli

TERMOLI. Oltre cento utenti in quattro giorni hanno usufruito delle visite gratuite a occhi e udito organizzate sul lungomare nord di Termoli dall’Unione Italiana ciechi di Campobasso con la collaborazione del Sae 112, associazione di Protezione civile e Centro udito di Campobasso.

Un camper della sezione italiana dell’Agenzia internazionale di prevenzione alla cecità è in sosta su viale Cristoforo Colombo, all’altezza del lido Stella Marina, per fornire un servizio fino al 22 luglio prossimo. E’ presente uno staff di tecnici e operatori tra cui il presidente della Uici di Campobasso Gaetano Accardo. “Gli utenti sono perlopiù anziani, ma ci sono anche bambini e adulti tra i 30-40 anni – ha spiegato Accardo – Il 18 e il 20 luglio saranno presenti anche dottoresse dell’Asrem del reparto di Diabetologia per la misurazione della glicemia”.

