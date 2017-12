Violento impatto sulla SS 85 Venafrana

Un violento incidente stradale si è verificato nella serata di ieri 25 dicembre lungo la SS 85 Venafrana in territorio di Macchia di Isernia: per cause al vaglio degli inquirenti due vetture si sarebbero scontrate frontalmente. Diversi i feriti, ma ad avere la peggio è stata una donna, attualmente ricoverata presso l’Ospedale ‘Veneziale’ di Isernia in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente, oltre al 118, anche Vigili del Fuoco e Polizia stradale.

