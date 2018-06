Vincita milionaria al Superenalotto, tanta gente alla fortunata ricevitoria (INTERVISTA)

La notizia della vincita milionaria con l’estrazione di sabato scorso al Superenalotto ha suscitato, com’è giusto che sia, notevole interesse nel capoluogo ma in tutta la regione in generale. Una vincita record, infatti, quella che il o i fortunati vincitori hanno centrato con una giocata di soli 7 euro occorrenti per l’acquisto di una quota del fortunatissimo sistema venduto un po’ in tutta Italia. Il signor Tommaso, padre del titolare della ricevitoria n.51 di via Lombardia, questa mattina alla riapertura ha risposto ad alcune nostre domande.

