Vinchiaturo, oggi ci sarà il primo consiglio comunale

VINCHIATURO. Oggi pomeriggio alle 18.30 è in programma la prima seduta del Consiglio comunale di Vinchiaturo. All’ordine del giorno l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti nella consultazione

elettorale e la surroga dei consiglieri dimissionari, il Giuramento del Sindaco, l’Elezione del Presidente del Consiglio comunale, la comunicazione della nomina dei componenti della Giunta comunale e del Vicesindaco, la presentazione

al Consiglio delle linee programmatiche, l’elezione della commissione elettorale comunale e la nomina della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari. Intanto, il sindaco Valente ha costituito la Giunta: Annarita Paiano avrà la delega al bilanci, area finanziaria, sport ed impiantistica sportiva; D’Angelo: sicurezza e vigilanza del territorio, ambiente e aree agricole; Luigi Iuliano: commercio, industria e artigianato, sviluppo

economico e del lavoro; Simone De Blasio: istruzioni, cultura e pari opportunità. De Blasio e Iuliano, hanno resentato

le dimissioni dalla carica di consigliere al fine di consentire alle candidate prime dei non eletti della medesima lista di entrare a far parte dell’organo consiliare garantendo in tal modo una più equa rappresentanza nell’amministrazione

dell’Ente. Subentreranno, dunque, in Consiglio Antonella Volpe e Roberta Pistilli. Una Giunta con tre uomini ed una donna ma un Consiglio con ben cinque donne (4 di maggioranza e una di minoranza).

Vicesindaco sarà l’assessore Annarita Paiano. A spiegare l’assetto istituzionale, è stato il sindaco Luigi Valente che

avrà le deleghe per la rappresentanza dell’ente, stato civile, elettorale, leva, anagrafe, lavori pubblici, manutenzione del patrimonio, personale e programmazione amministrativa.

