VINCHIATURO. Attivata la carta d’identità elettronica anche a Vinchiaturo. Il Comune non potrà più emettere la carta di identità in formato cartaceo, salvo casi eccezionali tassativamente stabiliti dalla legge e che dovranno essere sempre documentati dall’utente con esibizione all’Ufficiale d’Anagrafe di documentazioni originali riferibili

a certificazioni sanitarie, titoli di viaggio, partecipazioni e consultazioni elettorali concorsi o gare d’appalto. La carta di identità tradizionale cartacea già in possesso del cittadino rimane valida fino alla sua scadenza naturale. Il rilascio della carta di identità elettronica sarà effettuato direttamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tramite il Ministero degli Interni il quale spedirà all’indirizzo indicato dal cittadino, entro sei giorni lavorativi dalla richiesta. L’ufficio anagrafe sarà solo un punto di ricezione della richiesta con i dati necessari e non provvederà più alla stampa del documento. Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica, il cittadino dovrà provvedere al versamento dell’importo. In caso di primo rilascio 22,20 euro (di cui 16,79 euro per i costi di produzione). In caso di smarrimento 27,40 euro (di cui 16,79 euro per i costi di produzione).

