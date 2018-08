Vinchiaturo, aperte le iscrizioni per il gruppo Comunale di Protezione Civile

VINCHIATURO. Pubblicato l’Avviso Pubblico per l’iscrizione al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Vinchiaturo.

Possono aderire al Gruppo, i cittadini residenti in Vinchiaturo che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e, previa assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Questi ultimi saranno impegnati esclusivamente in attività di formazione teorica o amministrativa del Gruppo di Protezione Civile. L’attività prevista sarà svolta senza fini di lucro o vantaggi personali, quale organo strumentale del Comune nell’ambito della Protezione Civile con attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino in caso di calamità ed emergenze interessanti il territorio comunale o altre aree. Sarà indetta un’assemblea pubblica informativa sull’attività di Protezione Civile e sui compiti del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Successivamente, raggiunto un buon numero di adesioni, il Comune di VInchiaturo provvederà a costituire formalmente, con apposita deliberazione, il Gruppo Comunale di Protezione Civile e l’iscrizione all’Albo Regionale. Per informazioni ci si può rivolgere a: Assessore Berardino D’Angelo (cell. 324 5574195); Consigliere Giuseppe D’Ancona (cell. 389 6681806).

